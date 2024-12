Das Geburtstagshoroskop für den 15. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Gut möglich, dass Ihnen in den kommenden zwölf Monaten ein paar wichtige Entscheidungen bevorstehen. Der Vollmond im Gegenzeichen Zwillinge lässt darauf schließen, dass es – im positiven Sinne – eine ereignisreiche Zeit wird. Keine Sorge, Sie haben kein Problem damit, Nägel mit Köpfen zu machen, denn es ist Ihnen wichtiger denn je, dass man Sie in Ihren Möglichkeiten und in Ihrem Selbstverständnis nicht einschränkt. Das ist auch vollkommen richtig so, lassen Sie sich nicht beirren, wenn Sie sich Ihrer Sache sicher sind.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. Mai (flirten), 17. – 19. September (Lebensfreude), 18. – 20. November (Freunde treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Glückliche Fügungen und eine ausgeprägte Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Der Erfolg kommt Schritt für Schritt.

An diesem Tag geboren: Renate Künast, Friedensreich Hundertwasser, Henri Becquerel, Alexandre Gustav Eiffel, Nero, Oscar Niemeyer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben wieder mehr Zeit für sich und auch Urlaube werden endlich wieder ein Thema für Sie.