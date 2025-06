Das Geburtstagshoroskop für den 16. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit Power und Selbstvertrauen starten Sie in das nächste Lebensjahr. Das steht Ihnen gut, Sie verblüffen Ihre Umwelt immer wieder. Ohne Umschweife machen Sie sich auch direkt an die Umsetzung Ihrer Pläne. Saturn rät, sich dabei möglichst realistische Ziele zu setzen. Was können Sie in welcher Zeit schaffen? Stecken Sie die Erwartungen nicht zu hoch, setzen Sie lieber auf gemäßigten, aber stabilen Fortschritt, dann dürfte Ihnen der eine oder andere Etappensieg in naher Zukunft gewiss sein.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. November (gutes Gelingen), 5. – 7. März (Kontakte knüpfen), 20. – 22. April (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Charme, überzeugende Argumente und eine sympathische Ausstrahlung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin im Reinen mit mir.

An diesem Tag geboren: Jürgen Klopp, Stan Laurel („Dick und Doof“), Adam Smith, Daniel Brühl, Sibel Kekilli.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ängste und Zweifel lösen sich plötzlich in Luft auf.