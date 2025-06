Das Geburtstagshoroskop für den 22. Juni 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sonne und Venus sind Ihnen gewogen, das lässt Ihre Aura von innen heraus leuchten. Man sieht Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie wollen. Und auch in der Liebe kommt Freude auf, alles passt perfekt. Singles können die Person Ihres Lebens finden. Und bei Paaren löst sich ein Problem schneller als gedacht. Doch im Bereich Job könnte sich ein Vorhaben in den folgenden zwölf Monaten ein wenig verzögern. Dann heißt es, nicht die Nerven verlieren, am Ball bleiben.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. September (Ordnung schaffen), 21. – 23. November (ein Liebesgeständnis), 10. – 12. März (kluges Vorgehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Entschlusskraft und Tapferkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich verdiene nur Gutes.

An diesem Tag geboren: Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Billy Wilder, Wilhelm von Humboldt, Erich Maria Remarque.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie können sich Ihre größten Träume erfüllen.