Das Geburtstagshoroskop für den 17. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Merkur gibt Ihren beruflichen und finanziellen Angelegenheiten einen gehörigen Schwung mit. Sie sind hellwach und achten darauf, dass Ihnen keine lukrative Chance durch die Lappen geht. Und wenn doch mal was unklar ist, haben Sie kein Problem damit, sich den richtigen Experten oder hilfreiche Tipps zu suchen. Nutzen Sie ruhig Ihre Kontakte, wer weiß, was im nächsten Lebensjahr so alles möglich ist.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Dezember (neue Interessen), 4. – 6. Juni (glückliche Fügungen), 12. – 14. Juli (neues Glück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lässigkeit, vielseitige Interessen und Offenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich halte die Balance zwischen Arbeit und Freizeit.

An diesem Tag geboren: Herta Müller, Sean Penn, Nelson Piquet, Robert de Niro, Fritz Wepper, Karl I., V.S. Naipaul.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie mehr Anerkennung für Ihre Leistungen erhalten.

