Das Geburtstagshoroskop für den 2. Dezember 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond und Uranus fehlt es Ihnen im nächsten Lebensjahr nun wirklich nicht an Abwechslung, manchmal könnte es Ihnen schon fast zu viel werden. Dann ist es sinnvoll, Prioritäten zu setzen und auszusortieren, was wichtig ist und was nicht. Das Extra an Freizeit wissen Sie bestimmt gut zu nutzen.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. April (kreativ sein), 28. – 30. Juli (neue Ideen), 24. – 26. Oktober (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Überzeugungskraft und Verantwortungsbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Maria Callas, Britney Spears, Jan Ullrich, Gianni Versace, Otto Dix, Marion Gräfin Dönhoff.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erhalten interessante Chancen, die Sie vor allem im Job voranbringen.