Diese 4 Sternzeichen feiern 2025 den Sommer ihres Lebens!

Lieber Wassermann, als abenteuerlustiges Sternzeichen lieben Sie die Vielfalt und die Lebendigkeit der Sommermonate. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Sie den Sommer jedes Jahr mit reichlich Freude begrüßen. Doch im Jahr 2025, dem Jahr der Venus, ist es noch mal schöner als sonst. Trotz Ihrer Angst vorm Freiheitsverlust gelingt es Ihnen nämlich, sich komplett für die Liebe zu öffnen.

Besonders mit Venus im Krebs ab dem 31. Juli zeigen Sie, wie romantisch und anhänglich Sie tatsächlich sein können, und wirken dadurch absolut bezaubernd. Ob Single oder vergeben, das Liebesglück ist Ihnen sicher und bleibt Ihnen noch lange erhalten.

Die beste Zeit für den beruflichen Aufstieg wartet im Juli. Dann haben Sie die Zügel fest in der Hand, wissen, was Sie wollen, und können sogar einen neuen Karriereweg einschlagen. Suchen Sie Ausgleich und Entspannung in der Natur, das lädt Ihre Reserven schnell auf. Ein absolutes Highlight wartet nochmal am 9. August auf Sie, mit dem magischen Vollmond in Ihrem Zeichen. Sie sammeln Inspiration für neue Vorhaben und auch ein Herzenswunsch kann Ihnen erfüllt werden!

Das Jahreshoroskop 2025 für den Wassermann