Das Geburtstagshoroskop für den 26. Juli 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eines ist mal sicher: Langweilig wird Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht so schnell. Der Mond im Widder verspricht neue, aufregende Erfahrungen und Erlebnisse, die den Horizont erweitern. Allerdings gibt es auch einiges zu beachten: Vor lauter Begeisterung sollten Sie nicht übers Ziel hinausschießen. Auch Ihre Kräfte sind nur begrenzt und auch Sie haben nur 24 Stunden am Tag Zeit. Wenn Sie also Ihre Lieben nicht verärgern wollen, wäre es ratsam, nicht alles mitzumachen und Prioritäten zu setzen.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Oktober (sich neu orientieren), 9. – 11. Dezember (flirten und Spaß haben), 19. – 21. April (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Entschlussfreude, Hartnäckigkeit und Engagement.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich werde von Tag zu Tag stärker.

An diesem Tag geboren: Kevin Spacey, Sandra Bullock, Felix Magath, Carl Gustav Jung, George Bernard Shaw, Hannelore Elsner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele schöne Momente mit lieben Menschen.

