Das Geburtstagshoroskop für den 26. Mai 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Keine Sorge, wenn nicht gleich alles nach Plan läuft. Dank der Sonne haben Sie genug Power, um einen zweiten oder gar dritten Anlauf zu wagen. Überhaupt mangelt es Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht an Mut und Optimismus. Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, wollen Sie es auch durchziehen. Bravo, nur keine falsche Bescheidenheit. Aber auch die Liebe hat das Sagen, denn mit Venus und Mars haben Sie eine besonders starke Ausstrahlung. Man kann Ihnen einfach nicht widerstehen.

Ihre besten Zeiten: 4. – 6. November (glückliche Fügungen), 4. – 6. Januar (neue Ideen), 13. – 15. Februar (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Aufrichtigkeit und Harmonie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in Frieden mit meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Doris Dörrie, John Wayne, Horst Tappert

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie endlich nicht mehr einsam sind.