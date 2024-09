Das Geburtstagshoroskop für den 27. September 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Jupiter und der Mond an Ihrer Seite, öffnet Ihnen Türen und ebnet Ihnen Wege. Das ist eine großartige Gelegenheit, um in vielen Bereichen etwas voranzubringen, sei es nun in der Liebe, in der Gesundheit oder im Beruf. Solange Sie es nicht dabei belassen, sich über die unerwarteten Segnungen zu freuen, sondern sich aktiv daran machen, aus Ihren Chancen etwas zu machen, steht einer erfolgreichen und erfüllten Zeit nichts im Wege.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Dezember (sich weiterbilden), 8. – 10. März (innere Ruhe finden), 29. – 31. Juli (tolle Neuigkeiten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit, Optimismus und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Freddy Quinn, Gwyneth Paltrow, Samuel Adams, Ludwig XIII., Avril Lavigne, Cosimo de Medici.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf viele schöne Momente mit lieben Menschen freuen.

