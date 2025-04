Das Geburtstagshoroskop für den 28. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut. Beruflich wie privat sammeln Sie im Laufe der Zeit einige Pluspunkte. Sie haben einen klaren Blick für mögliche Probleme und scheuen sich nicht, alles zu tun, was zu einer Lösung beitragen kann. Außerdem verfügen Sie die nächsten zwölf Monaten über jede Menge Power und Selbstvertrauen. Am besten überlegen Sie schon einmal, was Sie alles anpacken wollen. Auch Venus lässt Gutes erahnen, im partnerschaftlichen Bereich läuft es recht harmonisch.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. September (gut für Lotto), 1. – 3. Dezember (topfit), 17. – 19. Januar (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent, praktisches Denken und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich sende positive Energie aus.

An diesem Tag geboren: Penelope Cruz, Jessica Alba, Karl Kraus, Oskar Schindler.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf eine spannende und abwechslungsreiche Zeit.