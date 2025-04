Das Geburtstagshoroskop für den 29. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: So leicht lassen Sie sich nicht aus dem Konzept bringen. Das ist löblich, schließlich sind Sie in der Familie der ruhende Fels in der Brandung und tragen damit wesentlich zur häuslichen Harmonie bei. Eigentlich gibt es im nächsten Lebensjahr nur eine Sache zu beachten: Übernehmen Sie sich bitte nicht! Auch wenn Sie ein ausgeprägtes Pflichtbewusstsein haben, Sie müssen nicht immer alles alleine machen, manche Pflichten lassen sich genauso gut auf andere Schultern verteilen.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. August (gut für Finanzen), 17. – 19. Januar (Lotto spielen), 18. – 20. März (Zuversicht).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Balance zwischen Gefühl und Verstand, innere Stärke.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin in meiner Mitte.

An diesem Tag geboren: Andre Agassi, Uma Thurman, Kaiser Hirohito, Egon Erwin Kisch, Michelle Pfeiffer.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.