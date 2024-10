Das Geburtstagshoroskop für den 28. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: In Sachen Vitalität und Lebensfreude legen Sie in den folgenden zwölf Monaten gewaltig zu. Man sieht Ihnen förmlich an, dass Sie vor Ideen nur so übersprudeln. Trotzdem vergessen Sie dabei nicht Ihre Pflichten. Dank Mond und Saturn können Sie ganz gut einschätzen, was wirklich wichtig ist und was Sie lassen können.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Dezember (Lebensfreude), 2. –4. April (sich weiterbilden), 25. – 27. August (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Wortgewandtheit und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Meine Intuition leitet mich.

An diesem Tag geboren: Bill Gates, Julia Roberts, Eros Ramazzotti, Iwan Turgenew, Bernie Ecclestone, Cornelia Froboess.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge Ausdauer und meis­tern jede Herausforderung mit links.