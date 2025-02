Das Geburtstagshoroskop für den 3. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie verstehen es im nächs­ten Lebensjahr, sich den grauen Alltag möglichst bunt zu gestalten. Spontan und einfallsreich, wie Sie sind, haben Sie immer einen guten Vorschlag parat, der auch andere begeistert – vom Töpferkurs in der Toscana über das neue Ablagesystem bis zur Kochparty in der eigenen Küche. So positiv das natürlich ist, birgt es doch eine Gefahr in sich: Sie sollten gut darauf achten, nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen.

Ihre besten Zeiten: 7. – 29. Juni (sich versöhnen), 5. – 7. August (Klarheit bekommen), 27. – 29. Dezember (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Optimismus und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin jeder Situation gewachsen.

An diesem Tag geboren: Jogi Löw, Felix Mendelssohn Bartholdy, Henning Mankell.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie dürfen sich auf wunderbare Entwicklungen in vielen Lebensbereichen freuen.