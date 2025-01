(2. - 11. Januar + 5. - 14. Juli)

Auf den ersten Blick wirken Tannen oft ein wenig unnahbar und in sich gekehrt. Doch hinter dem schroffen Auftreten steckt ein sehr sensibles Inneres und ein wacher Geist! Wer eine Tanne in seinem Leben hat, kann sich jederzeit auf sie verlassen. In der Liebe ist die Tanne sehr anspruchsvoll und lässt es auch manchmal an Kompromissbereitschaft fehlen. Doch das machen Tannen mit viel Treue und Leidenschaft wieder gut.

Diese Sternzeichen passen zur Tanne:

In dem liebevollen Apfelbaum findet die Tanne eine perfekte Ergänzung. Sie gehen aufeinander ein und die fröhliche Art des Apfelbaums lockt die Tanne schnell aus ihrer Deckung. Mit Ulmen, Weiden und Zedern lässt sich das Leben ebenfalls genießen. Besonders schön wird es aber mit der Eberesche, denn beide Sternzeichen passen perfekt zusammen.