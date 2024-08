Das Geburtstagshoroskop für den 30. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Gefühl und Verstand befinden sich in Balance, da lassen Sie sich von einem kleinen Windhauch nicht gleich umblasen. Sie wissen, was Sie können und welche neuen Herausforderungen Sie sich zutrauen dürfen. Das ist ein Vorteil, gerade im beruflichen Alltag. Seien Sie also nicht zu bescheiden, wenn die Aufgaben verteilt werden. Umgekehrt müssen Sie nicht alles im Alleingang erledigen, delegieren Sie ruhig mal was, wenn es Ihnen zu viel wird.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. Januar (flirten und Spaß haben), 17. – 19. Februar (positive Energien), 26. – 28. Juli (alte Kontakte aufleben lassen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie, gesunder Menschenverstand und Urteilsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lebe meinen Traum.

An diesem Tag geboren: Helge Schneider, Cameron Diaz, Peter Maffay, Mary Shelley, Warren Buffett, Theodor Svedberg.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Aufgaben, die Ihnen viel Spaß bereiten.