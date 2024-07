Die große Urlaubstypologie: So verreisen und entspannen die Sternzeichen am liebsten

Action und Abenteuer oder doch lieber entspanntes Zurücklehnen am Strand ausgestattet mit der neuen Ferienlektüre? Das kommt ganz darauf an!

Es sollte nicht überraschen, dass die Sternzeichen, von denen wir schließlich nur zu gut wissen, dass sie nicht alle gleich ticken, auch in Sachen Erholung unterschiedliche Vorstellungen haben. Da können manchmal Wünsche und Vorlieben aufeinandertreffen, die sich nur schwer miteinander vereinen lassen. Leichter wird es da, wenn Sie schon im Voraus wissen, was Ihrem Sternzeichen und denen Ihrer Reisepartner*innen am besten gefällt. Aber ein Blick in unsere Urlaubstypologie kann ebenso einfach eine Hilfe dabei sein, den nächsten Solo-Urlaub noch eine Spur entspannter und passender zu gestalten.

Wir verraten Ihnen, wie die Sternzeichen üblicherweise am liebsten Ihren Urlaub verbringen und wie sie am besten abschalten können. Vielleicht verbringen Sie bereits ganz instinktiv Ihre Ferien so, wie es gut zu den Eigenschaften Ihres Tierkreiszeichens passt. Wenn nicht, ist das aber natürlich auch kein Problem und unsere Urlaubstypologie kann Ihnen eventuell noch ein paar spannende Anreize für kommende Urlaube bieten. Sehen Sie die Tipps hier wirklich als Empfehlung und nicht als Vorschriften. Schließlich geht es beim Urlaub letztendlich immer noch um Freude und Relaxen und nicht um irgendwelche Regeln, die zwingend befolgt werden müssen.

Noch ein Extra-Tipp: Unsere Frühlingstypologie oder Sommertypologie können ebenfalls eine passende Hilfestellung sein, sollten Sie planen, in einer dieser Jahreszeiten zu verreisen. Wann auch immer Sie Ihren nächsten Urlaub planen, wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei! Klicken Sie sich im Folgenden durch die Typologie, um mehr über Ihr Sternzeichen zu erfahren.

