Das Geburtstagshoroskop für den 31. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Charmant und weltgewandt gehen Sie durch das nächste Lebensjahr, dank Saturn mangelt es Ihnen jedenfalls nicht an Selbstbewusstsein. Bestimmt dürfte sich dadurch auch die eine oder andere nette Bekanntschaft ergeben, bleiben Sie einfach offen für das, was kommt. Das gilt übrigens auch für den Arbeitsplatz: Neue Lerninhalte oder Methoden sollten Sie nicht schrecken, ganz im Gegenteil, dadurch wird es interessanter und Sie können zeigen, was alles in Ihnen steckt.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Januar (Liebeschancen), 21. – 23. März (gut für Finanzen), 27. – 29. Juli (kreative Phase).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Tapferkeit und Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Maria Montessori, Rania von Jordanien, Richard Gere, Caligula.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie endlich wieder mehr Zeit für Ihre Hobbys haben.