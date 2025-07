Das Geburtstagshoroskop für den 30. Juli 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond, aber auch Merkur tragen Sie bildlich gesprochen auf Händen. So kreativ, so kommunikativ und clever wie in diesem kommenden Jahr waren Sie schon lange nicht mehr. Sie werden staunen, wie viel Erfolg Sie auf der beruflichen Ebene haben werden. Alle Achtung!

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. November (Hoffnung), 14. – 16. März (Vertrauen), 7. – 9. Juli (Neuigkeiten)

Das Geschenk der Sterne für Sie: Spontaneität und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich kann.

An diesem Tag geboren: Arnold Schwarzenegger, Jürgen Klinsmann, Emily Brontë, Hilary Swank.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie erkennen, wer es ehrlich meint und wer nicht.