Das Geburtstagshoroskop für den 6. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie präsentieren sich von Ihrer Schokoladenseite und haben ein ziemlich gutes Gespür dafür, was Sie im Alltag brauchen, um zufrieden zu sein. Ohne Scheu äußern Sie Ihre Wünsche, über Ihre Macken können Sie selbst am meisten lachen. So viel Lockerheit und Souveränität beeindruckt natürlich auch andere. Hilfreich ist zudem, dass Sie auch offen sind für Ratschläge und Tipps. Sie wissen, wessen Urteil Sie vertrauen können und in welchen Punkten womöglich noch Verbesserungsbedarf besteht.

Ihre besten Zeiten: 25. – 27. Juli (Vertrauen), 10. – 12. August (Liebeschancen), 16. – 18. Dezember (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfallsreichtum und aufregende, neue Erfahrungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Jeder Atemzug gibt mir neue Energie.

An diesem Tag geboren: Bob Marley (Foto), Pierre Brice, Ronald Reagan, Zsa Zsa Gabor, Francois Truffaut.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Dass Sie endlich das bekommen, was Sie sich wünschen.