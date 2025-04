Das Geburtstagshoroskop für den 7. April 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eigentlich läuft doch alles bestens in den folgenden zwölf Monaten. Am Arbeitsplatz beweisen Sie, was alles in Ihnen steckt, Sie scheuen auch vor etwas anspruchsvolleren Aufgaben nicht zurück. Und privat zeigen Sie sich von Ihrer herzlichen Seite, Sie kümmern sich rührend darum, dass es Ihrer Familie und Ihren Freunden gut geht.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. September (sich weiterbilden), 2. – 4. November (dem Bauchgefühl vertrauen), 16. – 18. März (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lernfähigkeit, eine gestärkte Intuition und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Russel Crowe, Gerhard Schröder, Franck Ribéry, Yves Rocher.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Es ergeben sich neue Möglichkeiten, die Sie in vielerlei Hinsicht weiterbringen.