Das Geburtstagshoroskop für den 8. August 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie wissen, was Sie wollen, und lassen sich dabei auch nicht so leicht von anderen ausbremsen. Manchmal ist es dafür vielleicht nötig, sich erstmal ein paar Tipps geben zu lassen, pflegen Sie also bei allem Engagement auch fleißig Ihre privaten und beruflichen Netzwerke, dann sind Sie auf dem Laufenden.

Ihre besten Zeiten: 16. – 18. Dezember (gutes Gespür), 3. – 5. Februar (neue Chancen tun sich auf), 10. – 12. Mai (Geldglück).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude, Aufgeschlossenheit und Wissensdurst.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Dustin Hoffmann, Jan Josef Liefer, Roger Federer, Paul Dirac, Ernst Hauschka, Ronnie Biggs.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihren Erfolg dank Ihrer Fähigkeiten Stück für Stück weiter auszubauen.

