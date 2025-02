Das Geburtstagshoroskop für den 8. Februar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im neuen Lebensjahr kommt einiges in Bewegung und Sie werden die eine oder andere Veränderung erleben. Das dürfte Ihnen aber keine Angst machen, denn bei Ihnen kommt Merkur zum Tragen, der an Ihrem Geburtstag am Sternenhimmel aufgeht. Merkur in Ihrem Zeichen verleiht Ihnen Pioniergeist und Mut, Sie sind bereit, für Ihre Ziele zu kämpfen und lassen sich dabei nicht so leicht unterbuttern.

Ihre besten Zeiten: 14. - 17. März (gut für Meditation), 2. - 4. November (flirten und Spaß haben), 12. - 15. Dezember (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Ideen, Klarheit bekommen, Ruhe finden.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin mir selbst am Nächsten.

An diesem Tag geboren: James Dean, John Grisham, Franz Marc, Jack Lemmon, Paula Modersohn-Becker, Manfred Kurb.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Endlich wieder mal mehr Zeit für sich selbst zu haben.