Das Geburtstagshoroskop für den 9. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie haben in den kommenden zwölf Monaten öfter mal die Möglichkeit, sich ein kleines biss­chen unabhängiger zu machen. Vielleicht können Sie einige Aufgaben anderweitig verteilen, vielleicht finden Sie aber auch den Mut, Klartext zu sprechen und sich von Menschen zu lösen, die mehr fordern, als sie Ihnen zurückgeben. So oder so werden Sie sich jedes Mal wie befreit fühlen, nun können Sie sich mit vollem Elan auf das stürzen, was Ihnen wirklich am Herzen liegt und Sie erfüllt.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Dezember (inte­ressante Neuigkeiten), 9. – 11. März (gutes Gelingen), 9. – 11. Oktober (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausgeprägte Intuition und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine Intuition. An diesem Tag geboren. John Lennon, David Cameron, Julius Maggi, France Gall.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich mehr Zeit für sich selbst nehmen zu können.

