Waage-Saison ab dem 22.09.24: Jetzt erwartet uns eine Zeit der Kreativität und Harmonie!

Mit den Waage-Energien starten wir besinnlich in die goldene Jahreszeit. Wir haben einen ausgeprägten Sinn dafür, was die Menschen in unserem Umfeld bewegt und sind darum bemüht, Harmonie und Frieden zu verbreiten. Das Gespür für Ästhetik, das die Waage jetzt mit uns teilt sorgt dafür, dass wir es uns in unserem Zuhause besonders gemütlich machen und schön einrichten. Jetzt macht es uns auch nichts aus, dass es draußen kälter und regnerischer wird - zuhause ist es doch am schönsten!

Das liegt außerdem daran, dass unter dem Waage-Einfluss so mancher Haussegen wieder gerade gerückt wird. Spannungen und Konflikte in Partnerschaften oder der Familie können nun überwunden werden. Denn die Waage sorgt dafür, dass wir einander zuhören und uns auf unser Gegenüber einlassen. Wir sind bereit Kompromisse zu schließen und hegen einen Wunsch nach Gemeinschaft. Das tut uns gut und sorgt dafür, dass wir jetzt so richtig die Seele baumeln lassen können.

Auch interessant: Herbsttypologie: So machen die Sternzeichen das Beste aus der goldenen Jahreszeit!