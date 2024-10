Das Geburtstagshoroskop für den 10. Oktober 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ganz gegen Ihre sons­tigen Gewohnheiten zeigen Sie sich in den kommenden zwölf Monaten öfter einmal von Ihrer häuslichen Seite. Das liegt an Mars, der im Krebs steht und Ihnen von dort aus das Privatleben versüßt. Es macht Ihnen einfach Freude, Ihre Lieben um sich zu scharen, für sie zu kochen, zu dekorieren, im Garten zu werkeln und was sonst noch so angesagt ist. Ihr Herz blüht auf, wenn Sie verwöhnen oder sich auch selbst verwöhnen lassen.

Ihre besten Zeiten: 3. - 5. Januar, (kreative Phase), 29. – 31. Januar (neue Ideen), 5. – 7. Juli (Lotto spielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Heilung, Kreativität und Sensibilität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin für dich da.

An diesem Tag geboren: Giuseppe Verdi, Harold Pinter, AlbertoGiacometti, Berthold Kempinski, Fridtjof Nansen, Claude Simon.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie Ihr Licht nicht mehr unter den Scheffel stellen müssen.

