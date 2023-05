Das Geburtstagshoroskop für Ryan Gosling

Was erwartet den Schauspieler Ryan Gosling in seinem neuen Lebensjahr? Die Astrologen von Viversum haben in seine Geburtstags-Sterne geguckt.

Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling (* 12. November 1980 in London, Ontario, Kanada) hat ein abwechslungsreiches und tiefgründiges neues Lebensjahr vor sich. Mond und Uranus sorgen nach wie vor für heftige emotionale Herausforderungen. Bei deren Bewältigung kann er sich nun von einer ganz neuen Seite kennenlernen. So wird die stellare Aufforderung präsenter, sich für emotionale Nähe zu öffnen und damit den Panzer der Unnahbarkeit aufzugeben. Dass Ryan Gosling mit dieser „Hausaufgabe“ bereits begonnen hat, zeigt das Strahlen in seinen Augen seit dem 12. September – dem Tag der Geburt seiner Tochter.

Die Stellung von Mars und Saturn betont den Wunsch, auch weiterhin alles aus eigener Kraft schaffen zu wollen. Schon in jungen Jahren erarbeitete Ryan Gosling sich an der Seite von Britney Spears, Christina Aguilera und Justin Timberlake im Micky Mouse Club eine Grundlage für den Start seiner großen Hollywood- Karriere . Hier konnte er bereits als Teenager seine vielfältigen Talente zum Einsatz bringen. Ende der neunziger Jahre war er in verschiedenen Serien zu sehen, feierte seinen schauspielerischen Durchbruch aber erst 2006 mit dem Independentfilm „Half Nelson“.

Dass sein künstlerisches Repertoire mehr umfasst als nur die Schauspielerei, bewies er im Jahr 2009 mit dem Debütalbum „Dead Man's Bones“, das er gemeinsam mit seinem kanadischen Freund und Kollegen Zach Shields aufnahm. 2014 versuchte er sich außerdem im Regiehandwerk und verwirklichte das Filmprojekt „Lost River“, für das er auch selbst das Drehbuch schrieb.

Beruflich hat Ryan Gosling bereits viel erreicht. Unter dem Einfluss von Merkur kann er sich nun ein paar Monate lang auf seinen Lorbeeren ausruhen. Allerdings wird er ab dem Frühjahr mit Störeinflüssen rechnen müssen, die er aber dank des Rückhalts durch seine Familie gut meistern wird. Nach Beziehungen mit seinen SchauspielkolleginnenSandraBullock und RachelMcAdams ist RyanGosling seit September 2011 wieder in festen Händen.

Eva Mendes trat nicht nur in seinem Regiedebüt auf, sondern spielt auch in seinem Leben eine Hauptrolle: Als Mutter seines Kindes. In Venus hat diese Beziehung eine starke Unterstützerin, allerdings sind im ersten Quartal 2015 Verlustängste und häusliche Krisen nicht auszuschließen.

Letztendlich dient aber alles, womit die Sterne Ryan Gosling im kommenden Lebensjahr konfrontieren, seinem persönlichen Wachstum und dem Weg zu sich selbst. Auch wenn es in der Summe nicht immer einfach für ihn wird, so wird er seine Fans weiterhin begeistern – mit seinem ausgeprägten künstlerischen Talent , der Unterstützung für soziale Projekte und natürlich mit seinem strahlend schönen Lächeln.

Happy Birthday, Ryan Gosling!