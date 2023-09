Das Gesundheits-Horoskop für alle Sternzeichen für Sonntag, 24. September 2023

Die Gelenke machen zu schaffen

Vermeiden Sie an Steinbock-Tagen beim Sport allzu große Anstrengung für die Gelenke; besonders die Knie machen jetzt nicht so mit, wie Sie das gerne hätten. Dann knackst es – und ein schmerzhafter Stich im Knie ist die Folge. Meniskus und Knochen sollten an diesen Tagen besonders geschont werden. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie. Auch der Haut sollte man heute besondere Aufmerksamkeit schenken. Gesichtspflege ist besonders effektiv. Gönnen Sie Ihrer Haut eine Extrapflege, z. B. mit einer dem Hauttyp angepassten Gesichtsmaske.

Tipp des Tages:

Beginnen Sie den Tag mit Wechselduschen.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche