Das große Sommerhoroskop 2025: Liebe, Karriere & Gesundheit in der sonnigen Jahreszeit!

Die Krebs-Saison beginnt in diesem Jahr am 21. Juni und ist die erste Phase des Sommers. Diese Zeit lädt jährlich zu tiefer seelischer Reflexion ein und ermutigt uns dazu, uns mit unserer Gefühlswelt auseinander zu setzen. Besonders der Neumond am 25. Juni im Krebs verstärkt diesen Einfluss! Er ist der perfekte Startschuss für einen emotionalen Heilungsprozess.

Am 26.06.2025 steht das nächste Ereignis an: Merkur zieht in das Feuerzeichen Löwe und sorgt dafür, dass wir selbstbewusst kommunizieren und unsere Gedanken frei aussprechen. Jedoch wird dieser Einfluss etwas gedämpft, wenn Merkur am 18. Juli rückläufig wird. Ein eher gefürchtetes Phänomen in der Astrologie, denn wir müssen uns während der Rückläufigkeit bedauerlicherweise auf Missverständnisse einstellen... Zu dieser Zeit ist Vorsicht geboten. Insbesondere in wichtigen Gesprächen!

Im Juli sind es ansonsten noch die Energien der Zwillinge, die uns bewegen. Das liegt daran, dass Liebesplanet Venus am 4. und Uranus am 7. Tag des Monats in das Luftzeichen einziehen. Unser Herz und unser Geist öffnen sich für Neues - besonders in zwischenmenschlichen Beziehungen.

Neben dem Venus-Wechsel findet am 4. Juli außerdem ein Neptun-Ereignis statt. Der Planet der Träume wird rückläufig und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in Tagträumereien und Illusionen verlieren... Dabei behilflich ist der Vollmond im Steinbock, der am 10.07.2025 stattfindet. Er ruft zu Klarheit und Pragmatismus auf! Jetzt gelingt es uns, uns zu strukturieren und zwischen den starken Emotionen der Krebs-Saison auch rationale Entscheidungen zu treffen. Diese überdenken wir dann allerdings spätestens am 13. Juli noch einmal, denn Saturn wird ebenfalls rückläufig und zieht ein wenig die Bremse, wenn es um unsere langfristigen und weitgreifenden Lebensziele geht.

