Für diese 4 Sternzeichen beginnt mit dem Venus-Jupiter-Sextil am 05.06.25 eine neue Liebes-Ära!

Die Verbindung zwischen Venus und Jupiter könnte in Ihrem Liebesleben für wahre Wunder sorgen, liebe Waage. Denn sie verleiht Ihnen einen tollen Zugang zu Ihrer Gefühlswelt. Jetzt wissen Sie endlich ganz genau, was Sie sich wünschen und was Ihnen in einer Partnerschaft wichtig ist. Vielleicht gibt es ja sogar schon jemanden in Ihrem Leben, der Ihnen genau das geben kann? Wenn nicht, könnten Sie ihn oder sie schon sehr bald kennenlernen!

Verbene Waagen schweben auf Wolke sieben. Sie spüren, wie sehr Ihr*e Partner*in Sie liebt und dass Sie es wert sind, genau so geliebt zu werden. Das Sextil stärkt Ihr Selbstvertrauen und damit können Sie Ihren Schatz jetzt beeindrucken. Denn Selbstliebe ist in einer Beziehung ebenso wichtig wie die Liebe zueinander. Tragen Sie diese Sternenlektion tief in Ihrem Herzen!