Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 1. bis 7. April 2019

Tanzen Sie Ihre Beine schön

Gleich zu Beginn der Woche steht der Mond im Wassermann. Dieser ist aus astrologischer Sicht, dem Bereich Venen zugeordnet, und auch den Krampfadern. Krampfadern (Varizen) sind erweiterte, geschlängelte und knotig veränderte oberflächliche Venen. Bei mehr als 90 Prozent der Betroffenen liegt eine familiäre Veranlagung vor. Krampfadern sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, da sie das Risiko für Thrombosen und Embolien erhöhen.

So können Sie Krampfadern vorbeugen: Betreiben Sie regelmäßige Bewegung, z. B. spazieren gehen, wandern, joggen, Rad fahren, schwimmen, tanzen oder Gymnastik. Vermeiden Sie Übergewicht, längeres Sitzen und Stehen. Bei längerem Sitzen sollten Sie zwischendurch die Beine hochlagern, Zehengymnastik machen, aufstehen und sich bewegen. Ernähren Sie sich gesund und ausgewogen, trinken Sie pro Tag mindestens zwei Liter.

Keine schweren Lasten heben und tragen. Folgende Symptome können bei Krampfadern auftreten: Die Beine fühlen sich schwer, müde und gespannt an, v. a. abends und in der warmen Jahreszeit. Unterschenkel und Knöchel schwellen an, besonders am Abend. Die Beschwerden nehmen bei längerem Sitzen oder Stehen und bei Wärme zu. Insbesondere in der Nacht kommt es zu Wadenkrämpfen, Kribbeln und Unruhegefühl der Beine.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

