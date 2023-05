Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 1. bis 7. Juli 2019

Dieser Mond mahnt uns: Bitte richtig atmen!?

Diese Woche steht der Mond in den Zwillingen. Diese Energie ist in der Astromedizin dem Bereich Atmung und Lunge zugeordnet. Atmung ist für uns etwas Selbstverständliches, wir denken, so wie wir atmen ist es richtig, doch dem ist oft nicht so. Viele Krankheiten können durch eine falsche Atmung entstehen, wie z. B. Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Immunschwäche, Konzentrationsmangel. Wir atmen oft einfach viel zu flach.

Die Ursachen für das flache Atmen sind oft Stress und schlechte Stressverarbeitung. Mit einem einfachen Test erkennen Sie Ihre Atemtechnik: Legen Sie Ihre Hand auf den Bauch. Achten Sie da­rauf, ob sich die Bauchdecke beim Einatmen anhebt und beim Ausatmen wieder senkt. Das bedeutet Bauchatmung und Sie atmen richtig. Spüren Sie dabei kaum eine Veränderung, heißt das, Sie atmen in die Brust und nicht tief genug, also falsch.

So lernen Sie richtig zu atmen: Setzen oder legen Sie sich ruhig hin. Atmen Sie tief durch die Nase ein. Spüren Sie, wie der Atem die Lungen füllt und sich bis in den Bauchbereich ausdehnt. Atmen Sie wieder tief aus, durch den Mund oder die Nase. Legen Sie eine Hand leicht auf den Bauch und kontrollieren Sie bei jedem Atemzug, ob sich die Bauchdecke leicht wölbt und dann wieder senkt.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

