Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 12. bis 18. Dezember 2016

Wenn der Mond im Stier steht, dann rückt das Thema Ernährung wieder weit in den Vordergrund, da diese Mond-Energie oft mit übertriebenem Genuss einhergeht. Mit der richtigen Ernährung kann man Stress, Müdigkeitssymptome und anderen Krankheiten vorbeugen. Führt man seinem Körper regelmäßig Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß zu, dann bleiben Blutzu­ckerspiegel, Leis­tungskurve und Stimmung stabil. Bananen sind z. B. perfekte Stimmungsmacher und gleichzeitig wahre Stresskiller. Sie enthalten reichlich Kalium und Magnesium und neutralisieren überschüssige Magensäure. Der natürliche Feind von Stress ist Vitamin C. Essen Sie deshalb täglich Orangen, Paprika, Kiwi oder Tomaten. Die Nervenzellen werden außerdem mit Nüssen und Mandeln in Schach gehalten. Nüsse kurbeln die Denkzellen an. Mischt man verschiedene Nüsse mit Rosinen, dann hat man hier eine richtig tolle Energiequelle zu sich genommen. Bei Stress und schlechter Laune sind natürlich Schokolade, Gummibärchen und Kuchen das Bes­te überhaupt. Leider dauert das Glücksgefühl nach deren Verzehr nicht lange an: Der Heißhunger auf Süßes steigt. Essen Sie vorher noch einen Apfel oder ein Vollkornbrot, das beruhigt die Bauchspeicheldrüse.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

