Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 13. bis 19. Februar 2017

Diese Woche ist der Mond in der Jungfrau, der aus astrologischer Sicht, dem Darm und dem Bauch zugeordnet ist. Viele Menschen treffen ihre Entscheidungen aus dem Bauch heraus und meistens liegen sie richtig damit. Und es heißt, unser Bauch ist unser zweites Hirn. Sicher ist, dass unser Bauch ein spezielles Nervensystem hat. Gehirn und Bauch stehen ständig in enger Verbindung zueinander. Wenn der Kopf etwas sieht, was ihm nicht gefällt, kriegt das der Bauch sofort mit. Erlebt man etwas Negatives, dann gibt es deutliche Hinweise da­rauf, dass dies zu Störungen im Magen und Darm führen kann. Der Darm ist das aktivste Organ in unserem Körper, er vollbringt jeden Tag Höchstleistungen. Und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann fühlt sich der ganze Mensch elendig und krank. Häufig kommen Blähungen, krampfartige Schmerzen, Durchfall oder Verstopfung vor. Man spricht vom Reizdarm. Bei jedem Vierten werden die Beschwerden chronisch. Bei nervösen Störungen können Entspannungsübungen, Hyp­nose oder pflanzliche Medikamente wie Kümmel oder Artischo­cken-Extrakt lindernd wirken. Spätes­tens ab 50 sollte man sich jedes Jahr auf Darmkrebs untersuchen lassen.



