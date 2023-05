Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 18. bis 24. März 2019

Heilbäder sind jetzt besonders wirksam

Wer eine Badewanne zu Hause hat, darf sich glücklich schätzen, denn sie ist ein Ort der Entspannung und man kann mit wohligen Bädern auch viel für seine Gesundheit tun. Bei zunehmendem Mond (ab Freitag) haben Bäder eine intensivere Wirkung. Mit Erkältungsbädern erleichtern wir die Symptome einer Erkältung. Ein Lavendelbad lässt uns anschließend wohlig in den Schlaf schlummern. Und auch schon Cleopatra wusste die heilenden Kräfte des Meeres zu schätzen und streute Salz aus dem Toten Meer in ihr tägliches Milchbad. Totes-Meer-Salz gibt es in Drogerien, Apotheken und Reformhäusern zu kaufen. Ein Pfund Meersalz wird ins 37 Grad warme Wasser gegeben, dann aalen Sie sich 15 Minuten darin. Ein Bad mit Totem-Meer-Salz entschlackt und entspannt. Trockene und empfindliche Haut fühlt sich am wohlsten mit Badezusätzen, die ölhaltige Liposome enthalten. Sie können auch noch zusätzlich in jedes Bad einen Esslöffel Weizenkeimöl mit dazugeben. Die Badetemperatur sollte 37 Grad nicht überschreiten. Wer abends nach dem Bad noch etwas unternehmen möchte, der sollte kühler baden.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

