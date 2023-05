Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 21. bis 27. Juni 2021

Lassen Sie sich von diesem Mond bloß nicht stressen

Die Woche geht mit dem Mond im Skorpion los und der ist nicht immer von guter Laune geprägt und auch die Blase könnte Probleme machen. Dann steht der Mond im Schützen und am Donnerstag findet in diesem Zeichen ein Vollmond statt. Da kommen Stress und Unruhe auf. Immer wieder lassen wir uns vom Stress mitreißen, statt bewusst unser eigenes Tempo zu halten. Gehen Sie mit den Schwingungen des Mondes, und erkennen Sie, was wichtig und was nebensächlich ist. Typische Zeitfallen sind, wenn man planlos drauflos arbeitet, unangenehme Arbeiten immer wieder aufschiebt, nicht Nein sagen kann, zu viel auf einmal tun will, überflüssige und zu lange Diskussionen führt. Ihre Zeit nutzen Sie sinnvoll, indem Sie am Ende des Tages, immer Ihren Schreibtisch aufräumen. Beim Ordnen von Post, persönlichen Notizen und Schreibkram kommt auch Ordnung in Ihren Kopf. Planen Sie immer Pausen zur Entspannung ein, z. B. 15 Uhr Kaffeepause. Setzen Sie Prioritäten, stellen Sie Wichtiges vorne an. Belohnen Sie sich nach einer unangenehmen Aufgabe. Erkennen Sie Zeitdiebe und begegnen Sie diesen mit einem gesunden Egoismus. Wenn Sie bisher sehr chaotisch waren, dann fangen Sie langsam mit dem Aussortieren an, nach und nach klappt es.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

Foto Social Media: iStock/juanestey & cidepix