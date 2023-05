Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 21. bis 27. November 2016

Diese Woche sind Blase und Nieren durch den Waage- und Skorpion-Mond gefährdet. Mit einer gesunden Ernährung aber lässt sich unsere Abwehr steigern, die körpereigene Regulation wird verbessert und der Organismus wird insgesamt robuster. Gesund heißt: viel frisches Bio-Obst und -Gemüse – am besten aus der Region und Jahreszeit Vollkornkost gegenüber Weißmehlprodukten bevorzugen (je nach in­dividu­eller Verträglichkeit) keine Fertigprodukte. Zusatzstoffe vermeiden. Im Fall einer Blasenentzündung können Sie noch mehr tun. Weggelassen bzw. in Maßen konsumiert werden sollten Lebensmittel, die die Blase reizen könnten (z. B. Kaffee, Alkohol). Günstig sind dagegen Lebensmittel, die die Harnausscheidung fördern (z. B. Rüben, Brennnessel, Lauchgemüse, Kohl, Karotten, Artischocken, Brunnenkresse, Zinnkrauttee etc.). Wichtig ist, ausreichend neutrale Flüssigkeiten zu trinken (mindestens 2-3 Liter Wasser pro Tag. Sauermilchprodukte, Sauerkrautsaft, Brottrunk usw. helfen, ein gesundes Milieu im Darm zu schaffen und so Blasenentzündungen vorzubeugen. Ein stark saurer Urin reizt ebenfalls die Blasenschleimhaut. Entsprechend sind basische Lebensmittel (Obst, Gemüse) gegenüber saurem (Fleisch, Fisch) zu bevorzugen.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

