Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 24. bis 30. Oktober 2016

Wenn der Mond in der Waage ist, dann sind Sportarten wie Yoga eine ideale Möglichkeit, um wieder in Schwung zu kommen, aber auch ein guter Zeitpunkt, um als Neuanfänger mit Yoga zu starten. Dann beherrscht man diese Sportart schneller, Stress ist nur noch halb so schlimm. Es gibt ja mittlerweile viele unterschiedliche Yoga-Kurse und es ist für viele schwer, das Passende zu finden. Aber bitten Sie doch erst mal um ein paar Probestunden in verschiedenen Yogakursen. Sicher werden Sie hier bald fündig. Auf das sollten Sie achten, wenn Sie mit Yoga beginnen. – Unbedingt mit einem Lehrer beginnen, damit man sich nicht überstrapaziert. Wichtig: Er sollte eine langjährige Ausbildung absolviert haben, und Sie sollten sich bei ihm wohlfühlen. Der Berufsverband der Yogalehrenden in Deutschland veröffentlicht die Adressen von gut ausgebildeten Lehrern. – Bloß nichts erzwingen: Wenn eine Übung (Asana) wehtut oder Sie sich schwindelig fühlen, hören Sie damit auf. Üben sollten Sie auch nicht, wenn Sie sich krank fühlen. – Bequeme Kleidung, Socken statt Schuhe und eine weiche Unterlage (wird oft gestellt), mehr ist für Yoga nicht nötig. – Generell gilt: Zwei Stunden vor dem Üben sollten Sie nichts essen.



