Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 26. September bis 2. Oktober 2016

Diese Woche findet ein Neumond statt. Jetzt kann man seine Ernährung. Wie wär’s, wenn Sie es mal mit Rohkost probieren. Aber fangen Sie langsam an, denn nicht jeder verträgt Rohkost. Was bedeutet Rohkost? Es ist eine Ernährungsform, die überwiegend aus frischer und roher Nahrung besteht. Rohköstler ernähren sich vor allem aus Gemüse, Obst, Salaten, gekeimten Samen und Hülsenfrüchten. Von den meisten Rohkost-Lebensmitteln dürfen am Tag unbegrenzt viele aufgenommen werden. Wichtigstes Kriterium ist aber: Sie dürfen weder gekocht noch gebacken, gebraten oder sonst irgendwie erhitzt worden sein. Denn das tötet in den meisten Lebensmitteln die wichtigen Nährstoffe ab. Tierprodukte sind in der Rohkosternährung ebenfalls nicht vorgesehen. Deshalb sind Rohköstler oft auch Veganer. Vielen mag diese Form der Ernährung langweilig oder einseitig vorkommen, die unterschiedlichen Rezepten und positiven Auswirkungen der Rohkost sprechen jedoch für sich. Frisches Obst und Gemüse ist zum Großteil nicht nur fett- und kalorienarm, sondern zusätzlich noch reich an Vitaminen, Mineralien, sekundären Pflanzenstoffen und wich­tigen Nährstoffen. Das hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern stärkt auch die Gesundheit des Körpers. Man fühlt sich leichter, wird leistungsfähiger und stressresistent. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden staunen, wie fit das macht.



