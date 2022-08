Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Mond und Jupiter machen uns gute Laune.

Wenn sich der Mond mit Jupiter trifft, dann ist meistens gute Laune garantiert. Man fühlt sich leichter, unbeschwerter und hat einfach eine positivere Ausstrahlung. Mit guter Laune wirkt man auf andere attraktiver, denn jeder ist gerne in der Nähe von gut gelaunten Menschen. Doch nicht immer herrscht eitel Sonnenschein. Die Hektik des Alltags, Probleme und Sorgen machen es nicht leicht, in guter Stimmung zu sein. Doch es gibt viele Tipps und Tricks, um sich ein bisschen mehr gute Laune in das Leben zu holen. Hier ein paar davon: Es gibt stimmungsaufhellende Lebensmittel, dazu gehören Bananen. Sie enthalten die Nährstoffe Kalium und Tryptophan. Die Reizschwelle wird gesenkt, Depressionen oder Schlaflosigkeit gemindert. Spargel: Mit seinem Vitamin-B-Komplex spielt er eine wichtige Rolle für das Nervensystem und den Gemütszustand. Aprikosen steigern das Glücksgefühl dank der reichlich enthaltenen Aminosäure Tryptophan, welche vom Körper in den Neurotransmitter und Glücklichmacher Serotonin umgewandelt wird. Tanzen Sie zu Ihrer Lieblingsmusik, gehen Sie so oft es geht an die frische Luft, singen oder trällern Sie ein Lied. Nehmen Sie sich Zeit, bewusst zu atmen. Zu fühlen, wie der Atem ein- und ausströmt und Ihnen Kraft und Leben gibt. Mit Freunden ins Kino gehen, gemeinsam kochen, denn die richtige Gesellschaft ist wichtig für gute Laune.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

