Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 5. bis 11. September 2016

In dieser Woche verbinden sich Saturn und Neptun im Quadrat. Diese Verbindung macht aus astrologischer Sicht sehr müde. Wenn Sie in letzter Zeit zu viel gearbeitet haben und sich wenig Schlaf gönnten, dann könnten Sie jetzt zeitweise unter bleierner Müdigkeit leiden. Wenn diese Antriebslosigkeit länger als zwei Wochen anhält, dann sollten Sie einen Arzt aufsuchen, es könnte eine Krankheit dahinterstecken.

Hier habe ich für Sie ein paar Tipps, wie Sie gegen Ihre Müdigkeit ankämpfen können:

1. Frischluftdusche. Gegen aufkommende Müdigkeit ist ausreichendes Lüften sehr wirkungsvoll.

2. Sehr wohltuend ist auch, wenn Sie Ihr Fens­ter weit öffnen und mindestens eine Minute lang tief durchatmen.

3. Bewegung ist eines der effektivsten Mittel gegen Müdigkeit. Ob Sie nun auf der Stelle springen, die Arme kreisen, Kniebeugen machen, spazieren gehen – Hauptsache Bewegung.

4. Schwappen Sie kaltes Wasser auf das Gesicht, ebenso den Nacken benetzen und das Wasser über die Unterarme laufen lassen.

5. In Maßen genossen sind auch Kaffee und Tee gute Muntermacher.

6. Leichte Kost belastet den Körper weniger. Essen Sie mittags nur einen Salat oder eine Suppe.

7. Da Schlafmangel ja eine der Hauptursachen für Müdigkeit ist, sollten Sie mindestens einmal in der Woche richtig ausschlafen. Das ist für die meisten von uns in der Regel am Wochenende möglich.



Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihren Arzt oder Apotheker.

