Wochenhoroskop

Ihr persönliches Gesundheits-Horoskop von unserer Astrologin Christine Schoppa

Beim Sport jetzt bloß nicht übertreiben!

Diese Woche ist der Mond im Steinbock. Gelenke und der Meniskus könnten jetzt beim Sport schnell überbeansprucht werden. Und auch bei Wassermann-Mond machen die Muskeln schneller schlapp. Muskelkater kann auftreten. Wann tritt Muskelkater auf und was kann man dagegen tun? Muskelkater tritt auf, wenn die sportliche Aktivität zu einer Überlastung der Muskeln führte. Das kann nach wenigen Stunden oder am nächsten Tag sein. Es ist eine Verletzung der Muskelstruktur und somit in jedem Fall mit einem vernünftigen Training vermeidbar. Grundsätzlich verschwindet der Muskelkater ganz von alleine. Je nachdem, wie schnell die verletzten Muskelstränge abheilen, kann der Heilungsprozess bis zu fünf Tage andauern. Dann ist es jedoch wieder vorbei mit dem schmerzhaften Stechen, Ziehen und Pochen. Zahlreiche Tipps und Tricks und natürlich so manches Hausmittel helfen, um Muskelkater schnell wieder weggehen zu lassen. Einer der bekanntesten Tipps, wenn es gilt, die Schmerzen abklingen zu lassen, sind Entspannungsbäder. Magnesium, Eiweiß aber auch wichtige Vitamine wirken sich positiv auf die Heilungsphase aus. Je besser die Muskulatur durchblutet wird, umso schneller kann der Körper die beschädigten Muskelfasern wieder heilen. Mithilfe von Wechselbädern oder kalten Umschlägen lässt sich die Durchblutung ganz einfach fördern.

