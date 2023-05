Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 5.2.2019

Beine hoch – das tut den Venen gut

Wenn Sie den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen müssen, dann ist das für Ihre Venen eine Belas­tungsprobe. Vor allem an Wassermann-Tagen sollten Sie Ihre Beine öfters hochlegen. Die Venen leisten jetzt Schwerstarbeit, langes Stehen, Sitzen aber auch Fußbodenheizungen erschweren ihnen die Arbeit. Die Beine werden schwer. Sollten Sie ein andauerndes Ziehen spüren und fühlen sich Ihre Waden heiß an, dann sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Es könnte das Anzeichen einer Venenentzündung oder sogar schlimmstenfalls einer gefährlichen Thrombose sein.

Tipp des Tages: Lesen Sie mal wieder in Ruhe ein Buch.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

Wie wird Ihre Woche? Erfahren Sie es im Wochenhoroskop !