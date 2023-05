Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 9.4.2019

Mars erhöht die Infektionsgefahr​

Mond und Mars treffen sich in Konjunktion. Das erhöht die Gefahr für entzündliche Krankheiten, z. B. Blasenentzündung. Aber auch im Umgang mit Feuer oder Schneidewerkzeug sollte man Vorsicht walten lassen. Gefährdet sind derzeit die Zeichen mit Zwillinge-, Fische-, Schütze- und Jungfrau-Energie. Da sich der Mond in den Zwillingen tummelt, können auch Allergien zu schaffen machen. Heute sollten Sie einen Heilpraktiker aufsuchen, wenn Sie an einer Allergie leiden. Die Ursache und der Auslöser können jetzt leichter gefunden werden. Lassen Sie sich diesbezüglich durchchecken.

Tipp des Tages: Lassen Sie sich bloß nicht stressen.

Typologie: Die Gesundheits-Apostel

