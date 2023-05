Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 12. November 2021

Beugen Sie Nagelpilz vor

Der Mond steht in den Fischen. Da kann es Probleme mit den Füßen geben, z. B. Nagelpilz an den Fußnägeln. Nagelpilz ist leider ansteckend, von allein heilt er nicht. Nach dem Waschen sollte man die Füße bis in die Zehenzwischenräume gründlich abtrocknen, dann schnell in warme Socken, denn kalte Füße stecken sich leichter an.

Atmungsaktive Schuhe und täglich frische Socken helfen, die Ansteckung zu vermeiden. Und: Durch verletzte Haut und Nägel dringen Pilzsporen leicht ein. Deshalb sollte man durch Fußbäder und regelmäßiges Eincremen Haut und Nagel gesund halten.

