Das Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 08. bis 14. November 2021

Ständig kalte Füße? Dieser Mond heizt Ihnen ein!

Diese Woche ist der Mond zunehmend und steht zu Beginn der Woche im Steinbock. Ein guter Zeitpunkt, um den Gelenken Gutes zu tun, z. B. mit Bädern, Massagen oder Gymnastik. Dann geht es mit dem Wassermann-Mond weiter. Da könnte es Probleme mit den Venen geben. Ab Freitag steht der Mond in den Fischen. Aus astrologischer Sicht ist dieser Mond den Füßen zugeordnet. Alles, was Sie ihnen Gutes tun, wirkt sich jetzt doppelt so positiv aus.

Viele neigen zu kalten Füßen, Sommer wie Winter. Aber jetzt in der kalten Jahreszeit kommt dies natürlich häufiger vor. Diese Tipps sorgen garantiert schon ganz schnell wieder für warme Füße. Heiß-kalte Wechselduschen nach dem Aufstehen machen nicht nur Morgenmuffel munter, sondern regen auch den Blutkreislauf an. So bleiben die Füße den ganzen Tag warm. Am Abend sollte man sich dagegen ein entspannendes, warmes Fußbad gönnen, das steigert Körpertempe­ratur und Wohlbefinden. 10 bis 15 Minuten reichen aus, um mit warmen Füßen ins Bett zu huschen. Verstärken kann man den Effekt, indem man Beinwell oder Arnika ins Wasser gibt. Die Kräuter fördern die Durchblutung. Wer zu kalten Füßen neigt, sollte am besten Schafwollsocken mit lockeren Bündchen tragen. Dann kann das Blut ungehindert in die Füße gelangen. Kommt man ins Warme, sollte man möglichst die Schuhe ausziehen.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt oder Ärztin.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche