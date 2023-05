Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 15.2.2019

Schulter-Massagen sind eine Wohltat​

Dem Zeichen Zwillinge werden die Körperregionen Schultern, Arme, Hände und die Lungen zugeordnet. Wenn dann die Phase des Zwillinge-Mondes stattfindet, ist alles vorteilhaft, was man für diese Regionen Gutes tut. Allerdings ist man auch anfälliger, an eben diesen Bereichen zu erkranken. Beugen Sie deshalb immer rechtzeitig vor. Gefährdet sind die Zeichen mit Zwillinge-, Jungfrau-, Schütze- und Fische-Energie. Die Kräuter Anis, Holunder, Pfefferminze, Huflattich und Gänsefingerkraut, die an Tagen mit Zwillinge-Mond verabreicht werden, sind besonders wirksam.

Tipp des Tages: Gönnen Sie Ihren Händen eine Extrapflege.

