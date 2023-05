Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 17.5.2019

Uranus verbreitet Stress und Hektik​

Mond und Uranus treffen sich heute in Opposition. Da kommen eine Menge Stress und Hektik auf. Sie wissen nicht, was Sie zuerst machen sollen. Stress kann zu Spannungskopfschmerzen und Verspannungen führen. Bei Skorpion-Mond ist die Blase besonders empfindlich. Kalte Füße können an diesen Tagen leicht Entzündungen von Blase und Nieren verursachen. Damit Keime, welche eine Blasenentzündung hervorrufen, keine Chance haben, sollten Sie mindestens zwei bis drei Liter Wasser trinken. Gefährdet sind die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Löwe- und Skorpion-Energie.

Tipp des Tages: Gönnen Sie sich am Abend ein Fußbad.

