Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 8.2.2019

Achten Sie auf bequeme Schuhe

Die Fettverbrennung arbeitet an Fische-Tagen langsamer. Schlacken können aber jedoch mithilfe von viel Wasser schneller abtransportiert werden. Eingewachsene Fußnägel und Hühneraugen lassen sich leichter und dauerhafter entfernen. Zwängen Sie sich nicht in zu hohe und zu enge Schuhe. Ihre Füße mögen das gar nicht. Beschwerden mit den Füßen könnten die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie bekommen. Eine Fußreflexzonen-Massage sollte sich jeder mal gönnen. Diese stimuliert bestimmte Zonen am Fuß, welche mit den inneren Organen verbunden sind.

Tipp des Tages: Machen Sie am Morgen Dehnübungen.

Wellness-Tipps für jedes Sternzeichen...

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop !