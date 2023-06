Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 9. Juni 2023

Die Füße lieben Pediküre

Mit dem Mond im Wassermann sind die Venen und Knöchel aus astrologischer Sicht heute im Visier des Mondes. Beim Joggen oder auch einfach nur beim Treppensteigen sollte man aufpassen, dass man nicht umknickt und sich den Knöchel verletzt. Wenn die Temperaturen heute hoch sind, dann setzt das den Venen zu. Schwere Beine sind die Folge. Am besten helfen hier Wechselduschen und die Beine des Öfteren auch mal hochlegen. Gegen Mittag wechselt der Mond in das Zeichen Fische. Schenken Sie am Abend Ihren Füßen mehr Aufmerksamkeit. Ein bisschen Pediküre tut Ihren Füßen gut.

Tipp des Tages:

Wechselduschen am Morgen tun gut.

Erfahren Sie mehr über das neue Jahr im Jahreshoroskop 2023

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche