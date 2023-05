Das Gesundheits-Horoskop für Mittwoch, 27.3.2019

Achten Sie auf die richtige Haltung​

Der Schütze-Mond macht auch heute weiterhin dem Rücken zu schaffen. Häufiger als sonst treten Rückenbeschwerden auf. Eine Massage lindert schnell mögliche Beschwerden. Achten Sie aber auch am Arbeitsplatz auf die richtige Sitzhaltung. Checken Sie das am besten gleich ab. Sie sollten zudem schwere Dinge nicht aus dem Kreuz heraus heben, sondern in die Hocke mit aufrechtem Rücken gehen und langsam hochheben. Wer unter starker Cellulite leidet, der sollte an Schütze-Tagen mit einem straffenden Öl und einer Bürste die Oberschenkel massieren.

Tipp des Tages: Birkensaft hilft beim Entschlacken.

